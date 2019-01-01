أسينسيو: الحظ السيء وراء إصابتي

اللاعب خضع للجراحة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

لام ماركو أسينسيو، نجم ريال مدريد الشاب، الحظ السيء بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي وخضوعه للجراحة.

أسينسيو تعرض للإصابة في ودية ريال مدريد أمام أرسنال بعدما كان سجل التعادل لفريقه، ولكنه خرج محمولاً ومتألماً بسببها.

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وقال أسينسيو عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "بدأت هذا الموسم بأمل جديد، أهتميت بأصغر التفاصيل في التحضيرات".

وأضاف: "كنت أريده أن يكون موسماً كبيراً لي ولريال مدريد، في أعلى مراحل مشوارك تتعرض لضربة من الحظ السيء تغير كل شيء".

وأكمل أسينسيو: "صعب قبول الأمر، ولكنه تحدي شخصي جديد، لازلت أثق أنه سيكون موسماً مميزاً، رسائلكم تعطيني القوة، أشكركم جميعاً وسأعود قريباً".

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وخضع أسينسيو للجراحة، وتشير التقارير الأولية لإمكانية غيابه لفترة قد تصل إلى تسعة أشهر عن الملاعب.

ويلعب ريال مدريد فجر السبت أمام جاره أتلتيكو ضمن بطولة كأس الأبطال الدولية الودية.