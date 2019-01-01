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الدوري الإنجليزي الممتاز

أسطورة يوفنتوس: علينا الحصول على جوارديولا بأي ثمن

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أنتونيلو كوكوريدو نجم يوفنتوس التاريخي يؤكد على ضرورة تدريب بيب جوارديولا للفريق في المستقبل.
علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد أنتونيلو كوكوريدو أسطورة فريق يوفنتوس على ضرورة التوقيع مع المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي في صفوف البيانكونيري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها أنتونيلو وأكد خلالها أن استقدام بيب جوارديولا يجب أن يتم بأي ثمن لتلافي أخطاء الماضي.

وقال كوكوريدو: "لنتجنب الأخطاء علينا أن نحصل على بيب جوارديولا، حتى لو كلفنا ذلك أموالًا كثيرة للغاية".

وأضاف: "أنا أحترم كونتي للغاية لكنني لا أعلم إذا ما كانت يوفنتوس سيكون قادرًا على استكمال ما بدأه معه قبل أن يرحل".

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وأكمل: "علاقة النادي بأليجري كان ينقصها الكثير، فهم لم يستطيعوا أن يرضوه على مستوى الطلبات الخاصة به، وكان الأمر محبطًا في دوري أبطال أوروبا".

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جدير بالذكر أن نادي يوفنتوس كان قد أعلن عن انتهاء علاقته بماسيمليانو أليجري المدير الفني الحالي للفريق بنهاية الموسم الجاري.

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