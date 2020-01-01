أسطورة مصرية | حسام حسن.. صاحب الفضل على مجدي عبدالغني وقاد هجوم العين

حسام حسن .. أسطورة حية في الكرة المصرية

لا يجب أن تمر مرور الكرام عندما يتم ذكر اسم "حسام حسن"، وحدًا من أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية بل الإفريقية على مر التاريخ لما قدمه خلال مسيرته الحافلة بالإنجازات والبطولات التي لن تمحى مهما حدث.

حسام حسن يعد نموذجًا مثاليًا للمهاجم الصريح خلال السنوات الماضية الذي يبحث عنه المدير الفني لمنتخب مصر بسبب ندرته وحيرتهم في إيجاد المهاجم الذي يقود هجوم الفراعنة.

فترة الأهلي

تاريخ كبير وصدمة بالنهاية، هذه الجملة قد تصف مسيرة حسام حسن مع القلعة الحمراء لما قدمه منذ ظهوره في سن الـ18 عامًا حتى الرحيل الصادم إلى الغريم التقليدي الزمالك.

المزيد من الفرق

كان حسام حسن أصغر لاعب في فريقه عندما ظهر مع النادي الأهلي في عام 1984 واستمر لمدة 6 سنوات يقدم العطاء للنادي الأحمر وأصبح من مهاجمين مصر الأوائل.

حقق حسام حسن مع الأهلي بطولات عدة تصل إلى 15 بطولة منها 10 دوري عام و4 كأس مصر ولقب واحد من دوري أبطال إفريقيا.

تألق حسام حسن وبعد أن أصبح من أوائل المهاجمين في مصر وظهوره في كأس العالم 1990 رفقة المنتخب الوطني وكان صاحب ضربة الجزاء أمام هولندا في اللقاء الشهير الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، انتبه له عيون الأندية الأوروبية، ليأتي له عرضًا من باوك اليوناني رفقة توأمه إبراهيم.

فترة باوك اليوناني

تلقى حسام وإبراهيم حسن عرضًا من باوك اليوناني، الذي كان يضم المصري مجدي طلبة، من أجل ضمهما، وهنا طلب التوأم من إدارة النادي الأهلي الحصول على فرصة للاحتراف، وبالفعل وافقت الإدارة على هذا الطلب.

حسام حسن تأخر في المشاركة مع الفريق، بسبب الإصابة، حيث لم يلعب سوى 19 مباراة، سجل فيها 4 أهداف فقط.

هنا ظهرت أزمة تعد هي السبب الرئيس في رحيليهما من اليونان، حيث دخل إبراهيم حسن في مشادة عنيفة مع أحد مشجعي فريق لاريسا، عقب مباراة بالدوري اليوناني، وكادت الأمور تصل إلى الحبس، بعدما حرر المشجع محضرًا ضد التوأم في قسم الشرطة.

وتدخل مجدي طلبة في الأمر، باعتباره قائد الفريق، وأيضًا لسمعته الطيبة وشعبيته الكبيرة في اليونان، وأنهى هذه الأزمة وديًا، وبعدها قرر التوأم الرحيل عن اليونان بسبب تلك الأزمة، وعدم الشعور بالراحة الكافية للتألق.

نيوشاتل السويسري

انضم حسام وإبراهيم إلى نيوشاتل السويسري وقدموا مستويات مميزة، وبالفعل نجح حسام حسن في تقديم شيء فريد من نوعه بتسجيل 4 أهداف في مباراة واحدة بكأس الاتحاد الأوروبي ويصبح العربي الوحيد الذي يسجل سوبر هاتريك في بطولة أوروبية كبيرة.

الزمالك

سبقت انتقال حسام حسن إلى الزمالك فترة قصيرة باحترافه في العين الإماراتي، ولكن انضمامه للفارس الأبيض كانت صفقة مدوية لمجلس إدارة الزمالك وقتها برئاسة كمال درويش.

قصص كثيرة انتشرت حول سبب رحيل التوأم حسن عن الأهلي، ولكن أقربها للتصديق هي بسبب ارتباط حسام بأخيه إبراهيم بشكل قوي، حيث قال البعض أن رحيلهم عن الأهلي بسبب عدم عرض التجديد عليهم كما جاء على لسان حسام.

وكان ينتظر تقديرًا أكثر من الأهلي لما قدمه للنادي خلال السنوات الطويلة الذي قضاها مع القلعة الحمراء، وهو ما دفعه للموافقة على عرض الزمالك.

على عكس المتوقع أن حسام حسن لن يقدم الكثير عندما ينضم للأبيض، ولكن حسام نجح بالفعل في مساعدة الزمالك بالتتويج بأكثر من بطولة حيث توج مع الأبيض بـ3 بطولات للدوري وواحدة من دوري أبطال إفريقيا وبطولتي كأس السوبر المصري وبطولة كأس السوبر الإفريقي.

وبعد ذلك تنقل حسام حسن من الزمالك إلى المصري البورسعيدي للترسانة إلى الاتحاد السكندري.

فترته مع منتخب مصر

تأتي مسيرة حسام حسن مع منتخب مصر بين الأفضل في تاريخ الفراعنة لما قدمه خلال مسيرته من أجل إعلاء علم مصر في تاريخ الكرة الإفريقية.

تتويجه بكأس الأمم الإفريقية 3 مرات أولها كانت 1986 و1998واختتمها ببطولة 2006، ولكن نعود إلى الخلف نجده صاحب هدف الجزائر الشهير صاحب التأهل إلى كأس العالم 1990 والذي تسبب في ضربة الجزاء الذي هز شباك هولندا في مباراة الفراعنة التي انتهت بالتعادل في المونديال وقتها، ويعد صاحب الفضل في إحياء ذكرى الهدف بشكل قوي حتى الآن بأقدام مجدي عبدالغني.

وبشكل عام وصل حسام حسن إلى 170مباراة وسجل 83 هدفًا وكان قد تصدر قائمة الأكثر مشاركة مع المنتخبات وحصل على لقب العميد في فترة قبل أن يحصل عليها الآن أحمد حسن.

حسام حسن في فترة بطولة 1998 كان الجميع يطالب باعتزال كرة القدم، ولكن رد على الجميع بحصوله على لقب الهداف في البطولة التي أقيمت في بوركينا فاسو، بالتساوي مع الجنوب إفريقي بيني ماكارثي برصيد 7 أهداف.