أسطورة مصرية | أحمد حسن .. عميد لاعبي العالم الذي جمع بين الثلاثي الكبير

أحمد حسن من أفضل اللاعبين في خط وسط مصر خلال مسيرته

"عميد لاعبي العالم" .. قد يكون هذه العبارة كافية لوصف الأسطورة المصرية التي سيتحدث عنها التقرير التالي، هو أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق والذي لعب للإسماعيلي والزمالك والأهلي خلال مسيرته ولديه فترة احتراف رائعة.

أحمد حسن لديه تاريخ وسجل كبير خلال مسيرته تجعله أسطورة لن تمحى في الكرة المصرية في كل عصورها لما قدمه خلال تواجده داخل المستطيل الأخضر حاملًا قميص منتخب الفراعنة.

نستعرض لديكم خلال التقرير التالي أبرز محطات وإنجازات أحمد حسن خلال مسيرته مع كرة القدم.

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نشأته والبداية مع كرة القدم

ولد أحمد حسن في 2 مايو عام 1975 في قرية مغاغة بمحافظة المنيا، وبدأ مسيرته مع كرة القدم في مركز شباب القرية وانتقل إلى أسوان موسم 1993 – 1994 وانضم على إثره لمنتخب مصر الأولمبي موسم 1994 – 1995 بعد تقديمه لمستوى مميز.

وانتقل الصقر إلى الإسماعيلي موسم 1995 – 1996 وبدأ مسيرته المميزة في تاريخ كرة القدم المصرية ويبدأ مسيرة الاحتراف الأوروبي.

فترة الاحتراف الأوروبي

انتقل أحمد حسن من الإسماعيلي إلى كوجالي سبور ومنه إلى دنيزلي سبور ومنه إلى جنتشلر بيرليجي لتأتي الفترة الأبرز في مسيرته خلال احترافه في تركيا وهي كانت مع بيشكتاش.

لعب الصقر مع بيشكتاش 102 مباراة سجل خلالها 30 هدفًا وصنع 15، وحقق بطولة كأس تركيا موسم 2005 – 2006.

وانتقل بعد ذلك أحمد حسن إلى بلجيكا عن طريق بوابة أندرلخت والذي له باع طويل رفقته في الدوري البلجيكي، حيث حقق معه الدوري موسم 2006 – 2007 والكأس عام 2008 وكأس السوبر 2007 و2008 ، قبل العودة إلى مصر عن طريق الأهلي.

فترته مع القطبين الأهلي والزمالك

انضم أحمد حسن للأهلي موسم 2008 – 2009 وحقق الكثير من البطولات وهي الدوري المصري 3 مرات وكأس السوبر مرتين ودوري أبطال إفريقيا مرة واحدة وكأس السوبر الإفريقي.

وانتقل حسن إلى الزمالك بعدها ليكون من القلائل الذين لعبوا للثلاثة الكبار في الدوري المصري الممتاز، الأهلي والزمالك والإسماعيلي.

وحقق الصقر مع الزمالك بطولة كأس مصر موسم 2012 – 2013، وأنهى مسيرته عام 2013 ليبدأ مسيرته الإدارية بتولي منصب مدير المنتخب مع شوقي غريب موسم 2015 – 2016 ولكنه خاض مجال التدريب عن طريق بتروجيت لكنها لم تنجح بشكل كبير ليعود للإدارة مرة أخرى ولكن عن طريق بيراميدز ولكن حاليًا لم يتواجد في أي منصب.

إنجازاته مع المنتخب المصري

حقق عميد لاعبي العالم 4 بطولات كأس الأمم الإفريقية الأولى كانت عام 1998، حيث له دور مميز بهدفه في النهائي في مرمى جنوب إفريقيا والتي أقيمت في بوركينا فاسو.

وحقق حسن أيضًا بطولات عام 2006 و2008 و2010 في الجيل التاريخي بقيادة المعلم حسن شحاتة ليكتب اسمه ضمن القادة التاريخيين للفراعنة.

ويحتفظ أحمد حسن بلقب عميد لاعبي العالم برصيد 184 مباراة، كأكثر لاعب يشارك مع منتخب بلاده خلال مسيرته بالملاعب.

وسجل أحمد حسن مع منتخب مصر 33 هدفًا خلال الـ184 مباراة، ويعد من أبرز اللاعبين في تاريخ خط وسط الفراعنة.