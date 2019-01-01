أسطورة مانشستر يونايتد: لا يوجد مدرب في العالم أفضل للشياطين الحمر من سولشار

لي شارب يراهن على سولشار لبناء مستقبل مانشستر يونايتد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث لي شارب أسطورة مانشستر يونايتد عن المدرب الجديد للشياطين الحمر أولي جونار سولشار، حيث أكد أنه الأنسب لقيادة الفريق في هذه المرحلة.

وكان سولشار قد حقق العديد من النتائج الإيجابية في الفترة القصيرة التي تولى فيها قيادة مانشستر يونايتد، مما أكسبه ثقة الكثيرين.

وعلى الرغم من كونه مدرب مؤقت فقط حتى نهاية الموسم، إلا أن الكثير من الأصوات قد طالبت باستمراره في منصبه لما بعد ذلك.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٢ فبراير ٢٠١٩

وبخصوص ذلك، قال لي شارب جناح مانشستر يونايتد السابق إن جميع المدربين الكبار في العالم ليسوا أنسب من سولشار بالنسبة لمانشستر يونايتد.

وأضاف: "الفريق يحتاج إلى الاستقرار واللعب كمنظومة واحدة، هذه الأسلحة امتلكها سولشار وهي التي أدت إلى هذا التطور السريع والملحوظ للجميع"

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يذكر أن سولشار كان قد تولى قيادة مانشستر يونايتد منتصف ديسمبر الماضي خلفًا للمدرب البرتغالي المقال جوزيه مورينيو.