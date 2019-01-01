أسطورة مانشستر يونايتد: سانشيز لم يأت من أرسنال حتى الآن

انتقادات لإذعة تعرض لها سانشيز بعد مستواه الباهت أمام مانشستر يونايتد

انتقد فيل نيفيل، أسطورة مانشستر يونايتد، مستوى التشيلي أليكسيس سانشيز أمام باريس سان جيرمان في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

مانشستر يونايتد خسر في أولد ترافورد بثنائية نظيفة لتتعقد مهمة التأهل إلى ربع النهائي.

وقال نيفيل في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "كان هناك نحو 20 دقيقة في الشوط الثاني لم يلمس مانشستر يونايتد الكرة مطلقًا وبالتبعية سانشيز لم يفعل".

وتابع: "مستوى سانشيز في الفترة الأخيرة لا يشبه أبدًا ما كان عليه في أرسنال، ولكني لا أعتقد أنّه انتهى ولكن يحتاج إلى التأقلم مع طريقة أوليه سولشار ويفهم المطلوب منه".

أحد أعضاء جيل 92 في الشياطين الحمر طلب من سولشار الاهتمام بتطوير سانشيز خاصة وأنّه مضطر للاعتماد عليه في الفترة المقبلة في ظل إصابة جيسي لينجارد وكذلك أنطوني مارسيال.

🛡️درع سولشاير يبدأ في السقوط❗️



◀️ مهلاً دعونا نتوقف بضعة لحظات، فأحيانًا لا يكون السقوط دليلاً على الفشل، فعندما سقطت تفاحة نيوتن فتحت لنا الأبواب لاكتشاف علم جديد.



"الجبال موجودة لنتسلقها"🗨️

🗣️كلمات من المدرب النرويجي الذي يعشق الانتصارات

فهل يتسلق سولشاير جبل باريس في الإياب pic.twitter.com/62gQKTgVh4 — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 12, 2019

وواصل: "لا أعتقد أن مانشستر يونايتد قادر على العودة في باريس، سان جيرمان يمتلك عناصر أفضل".

واختتم: "نيمار وكافاني قد يعودان، كما انّ مبابي لم يقدم أفضل مبارياته في الذهاب وربما يكون قاتلًا أكثر في العودة".

مانشستر يونايتد لديه مباراة ضد تشيلسي في كأس الاتحاد بجانب مواجهة ليفربول وكريستال بالاس وساوثامبتون في الدوري الإنجليزي قبل لقاء الإياب.