أسطورة مانشستر يونايتد: بعد ما قدمه سولشار من الصعب اعتباره مدربا مؤقتا

أندي كول يرى صعوبة رحيل سولشار عن تدريب مانشستر يونايتد بنهاية الموسم

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

اعتبر أسطورة مانشستر يونايتد أندي كول قرار تعيين المدرب النرويجي أولي جونار سولشار كمدرب للشياطين الحمر قرارًا ذكيًا، وأنه لا يمكن التعامل معه كخيار مؤقت فقط.

وكان مانشستر يونايتد قد حقق انتصارًا أمس الجمعة على حساب مضيفه آرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتأهل إلى ثمن نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي.

وبخصوص ذلك، قال أندي كول إنه لا يرى أن أولي جونار سولشار مجرد مدرب مؤقت، وأن ما قدمه يجعله رهانًا منطقيًا من أجل المستقبل.

وأضاف كول: "التطور الذي ظهر على أداء مانشستر يونايتد مع سولشار في هذه الفترة القصيرة، لقد نجح في تقديم أكثر مما توقعه الجميع هنا"

وتابع: "لقد حقق مانشستر يونايتد 8 انتصارات من أصل 8 مباريات لعبها تحت قيادة سولشار، أعتقد أن الرجل يستحق أن يحصل على فرصة أكبر من أجل تقديم ما يمتلك"

يذكر أن أولي جونار سولشار كان قد تولى تدريب مانشستر يونايتد منتصف ديسمبر الماضي، وذلك بعد إقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.