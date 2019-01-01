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الدوري الإنجليزي الممتاز

أسطورة ليفربول يواصل الثناء على فينالدوم

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فيل تومسون يبدي إعجابه بالعمل الرائع الذي يقوم به فينالدوم مع ليفربول مؤخرًا

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

أبدى فيل تومسون أسطورة نادي ليفربول إعجابه بالعمل الكبير الذي يقدمه متوسط الميدان الهولندي فينالدوم مع الريدز مؤخرًا.

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وكان فيل تومسون قد طالب في بداية الموسم بإعطاء الفرصة لفينالدوم لكي يشارك مع الفريق، مؤكدًا قدرته على إضافة الكثير.

وبخصوص ذلك، أشاد تومسون مؤخرًا بالأداء الكبير الذي يقدمه فينالدوم مع ليفربول خلال هذا الموسم وخاصة خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال تومسون: "فينالدوم لاعب كبير، هو يمتلك المؤهلات التي تجعله يرتدي قميص ليفربول ويلعب به أساسيًا، سواء على المستوى الفني أو البدني"

وتابع: "ليفربول يمر بفترة صعبة حالية نظرًا لضغط المباريات والمنافسة على أكثر من جبهة محليًا وأوروبيًا، ولكن هذه الفترات هي التي تبرز قيمة اللاعبين الكبار"

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وكان فينالدوم قد نال ثقة يورجن كلوب، وشارك أساسيًا مع الفريق رفقة نابي كيتا وفابينيو كثلاثي وسط ملعب في المباريات الأخيرة.

 

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