أسطورة ليفربول: هؤلاء الخمسة عليهم الرحيل فورًا عن الفريق

ستيف نيكول نجم فريق ليفربول المعتزل يحدد خمسة أسماء عليها الرحيل فورًا عن صفوف تشكيلة يورجن كلوب في الموسم الجديد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد ستيف نيكول نجم فريق ليفربول على حاجة الريدز لتحقيق العديد من الأمور الهامة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، من ضمنها التخلي عن بعض اللاعبين.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها نيكو وأكد خلالها أن ديفوك أوريجي نجم ريمونتادا برشلونة يأتي على رأس تلك القائمة في الوقت الحالي.

المنطق في أبسط تعريفاته هو: القواعد العامة للتفكير والشعور الإنساني الصحيح.



لكن تذكر أن كل الأمور نسبية وأن التفكير الذي تراه صحيحًا قد لا أراه كذلك والعكس



والسؤال هنا

هل استحق ليفربول أن يخسر الدوري؟

وهل كان يستحق سيتي ألا يفوز به؟



الأمر يرجع للتفكير الذي تراه أنت صحيحًا 🙌 pic.twitter.com/iyM7COIOQR — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 24, 2019

وقال نيكول: "في حالة ديفوك أوريجي أعتقد أنه عليه الرحيل، لكن من وجهة نظر ليفربول فلا يمكنهم تركه يرحل حتى يحصلون على البديل المناسب له".

وأضاف: "أعقتد أن آدم لالانا يجب أن يرحل أيضًا، كذلك كلاين فهو ليس في خطط يورجن كلوب، ودانييل ستوريدج الذي لم يرحل حتى الآن لأنه لا يوجد من هم مستعدون لدفع راتبه".

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واختتم: "هناك أيضًا ديجان لوفرين، لقد خدم النادي بكل ما يملك لكن له أخطاء فظيعة، عليه أن يرحل فورًا في أسرع وقت ممكن".

جديربالذكر أن ليفربول يستعد في الوقت الحالي لمواجهة توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا في الأسبوع المقبل في العاصمة الإسبانية مدريد.