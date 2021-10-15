أسطورة ليفربول: صلاح أفضل لاعبي العالم ويتعجب من أرقامي التاريخية!

إشادة ضخمة..

أخذ أسطورة ليفربول إيان راش في الإشادة بما يقدمه محمد صلاح هذا الموسم مع الريدز، معتبرًا أن الدولي المصري هو "أفضل لاعب في العالم" ومن أساطير كرة القدم.

وحتى الآن، نجح صلاح في تسجيل تسعة أهداف خلال 9 مباريات خاضها مع ليفربول هذا الموسم، كما بلغ إجمالي أهدافه مع الريدز في 212 مباراة بمختلف الأصعدة، 134 هدفًا.

الحديث الآن في إنجلترا لا يتوقف عن هل سيجدد صلاح عقده مع ليفربول أم يرحل، خصوصًا وأن مفاوضات التجديد للعقد الذي ينتهي في 2023 تبدو متعثرة بعض الشيء.

راش في هذا الصدد قال "أعتقد أن على صلاح التفكير في كل شيء، بالنهاية إنها حقيقة أن كل فريق يريد التعاقد معه".

كما أضاف "أعلم أنه سيحب البقاء في ليفربول، لا يوجد أي مشجع لأي نادٍ آخر في العالم سيحب محمد صلاح مثلما تحبه جماهير ليفربول، لا شك لديّ في ذلك".

وواصل راش "إنه وضع صعب، أعلم أن يورجن كلوب يحبه أيضًا، علينا الآن فقط الانتظار والترقب، لكن إذا كنت محمد صلاح فأنت فقط تواصل تسجيل الأهداف".

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"الناس يتحدثون عن أساطير كرة القدم، صلاح هو أحدهم، لقد كان أسرع من وصل إلى 100 هدف. أعرف كيف يتعامل الهيكل الإداري في ليفربول، لذلك أعتقد أن كل شيء على ما يرام."

وكشف راش عن حوار جمعه وصلاح من قبل، وقال "قال لي من قبل أن هدفه هو أن يصبح أفضل لاعب في العالم، وفي مستواه الحالي هو كذلك بالفعل".

وأردف "أتحدث إلى مو كثيرًا ودائمًا ما نضحك سويًا، لقد قابلته قبل مباراة ليدز وكنت أتحدث معه وسألني: كيف أحرز 300 هدف؟ لذلك كان عليّ أن أذكره أنني سجلت 346 هدفًا!".

وأتم "إنه يعرف ما يتطلبه الأمر، الأرقام القياسية خلقت ليتم كسرها، وإذا كنت ستحطم أرقامًا قياسية كتلك فعليك الابتعاد عن الإصابات، مو نادرًا ما يصاب".

الجدير بالذكر أن صلاح عاد من التوقف الدولي بعد مشاركته في مباراتين مع منتخب مصر بتصفيات كأس العالم، والآن هو يستعد لمواجهة أمام واتفورد بقيادة كلاوديو رانييري خارج الديار يوم السبت المقبل في البريميرليج.