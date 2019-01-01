أسطورة سلوفينيا يهاجم ألابا بسبب أوبلاك وإيليشيش

زلاتكو زاهوفيتش لاعب بورتو وبنفيكا المعتزل وأسطورة منتخب سلوفينيا يهاجم سلوك ديفيد ألابا لاعب بايرن ميونخ ومنتخب النمسا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

هاجم زلاتكو زاهوفيتش لاعب كل من بورتو وبنفيكا المعتزل وأسطورة منتخب سلوفينيا سلوك النمساوي ديفيد ألابا عقب مواجهة منتخبيهما مساء الأمس.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها زلاتكو وأكد خلالها أن تصريحات ألابا حول كل من يان أوبلاك وجوزيب إيليشيش تحمل الكثير من عدم الاحترام.

وقال زلاتكو: "هذا عدم احترام ألا يعرف اسم واحد من أفضل الحراس في العالم بالوقت الحالي ولاعب مثل جوزيب إيليشيش، ذلك لا يظهر أي نوع من الاحترام".

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وأظهر المدير الفني لمنتخب سلوفينيا تعجبًا من تصريحات ألابا أيضًا وقال: "أنا أعرف كل شيء عن النمسا، أوبلاك ليس بالحارس الغريب، الجميع هنا يحترم خصومهم، وألابا لاعب عظيم ويملك مسيرة مذهلة".

وكان ألابا قد قال: "حارسهم كان جيدًا للغاية، كما أنهم لديهم لاعب جيد في الهجوم ذلك الذي كان يلعب على الطرف الأيمن أيضًا، لقد قدموا مباراة طيبة".

جدير بالذكر أن المباراة التي أقيمت في الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020 كانت قد انتهت بفوز النمسا بهدف نظيف.