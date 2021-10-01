أسطورة ريال مدريد: لا أمانع تدريب برشلونة، وبنزيما يستحق الكرة الذهبية

برشلونة يحظى بتعاطف أسطورة ريال مدريد، ويؤكد أن كريم بنزيما يستحق الحصول على الكرة الذهبية.

أكد خوسيه ماريا جوتييريز الشهير بجوتي أسطورة ريال مدريد الإسباني إنه لا يمانع فكرة تدريب برشلونة خلال الفترة المقبلة في ظل أزمات الفريق.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ونقلتها صحيفة "ماركا"، وأكد خلالها أن الفريق يعاني الكثير من المشاكل، وأن كومان لا يتحملها جميعها.

وقال جوتي: "موقف رونالد كومان معقد للغاية، لكن في الكثير من الأوقات النتائج السيئة لا تكون تعتمد على المدير الفني فقط، لكنه يكون أكثر من يتم تحميله اللوم، وفي النهاية برشلونة يعاني على المستوى الإقتصادي".

وأضاف: "لا أمانع الذهاب إلى برشلونة من أجل تدريبهم، لما لا؟ أنا غير مرتبط بأي تعاقد في الوقت الحالي"..

وأردف عن كريم بنزيما: "لو أستطيع سأعطيه الكرة الذهبية دون أي مشاكل، لقد طلبوا منه أنه يتحمل مسؤولية بعد رحيل كريستيانو".

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ويعد جوتي من أكثر نجوم ريال مدريد كراهية لبرشلونة في السنوات الأخيرة، وعلاقته بجماهير الخصم غير طيبة على الإطلاق في ظل مهاجمته المستمرة للفريق ونجومه.

جدير بالذكر أن جوتي كان قد خرج في تصريحات صحفية لصالح "كادينا سير" قبل أيام، وأكد خلالها أنه يستمتع بمشاهدة برشلونة يتعرض للهزائم.