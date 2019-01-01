أسطورة بايرن ميونخ يُطالب الجمهور بالصبر على كوتينيو ويؤكد: لاعب عبقري

حديث شيق من أحد أهم مهاجمي بايرن ميونخ عبر تاريخه..

طالب جيوفاني إلبير أسطورة بايرن ميونخ جماهير ناديه بالصبر على فيليب كوتينيو المُنتدب حديثًا من برشلونة، مشددًا على القيمة الفنية التي سيُضفيها في ملعب الأليانز آرينا.

كوتينيو كان قد وقع للبايرن لمدة عام واحد على سبيل الإعارة بعدما فشل في تعويض نيمار في برشلونة، ويوجد بند غير إلزامي يمنح البافاري الحق في شراء عقده بقيمة تصل إلى 120 مليون يورو.

ورغم كل شيء ولكن لا يزال كوتينيو لم يُقدم نفسه بالصورة التي تمناها جمهور البايرن، وقد تلقى انتقادات حادة بعد مباراة أوجسبورج الأخيرة في البوندسليجا، والتي أضاع فيها على فريقه الفوز بعدما فشل في تحويل انفراد سهل إلى هدف.

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بدوره، أثنى إلبير على كوتينيو وقال "إنه لأمر مجنون كيف يلعب الفتى كرة القدم، بالتأكيد نحن نعرف قيمته، ولكن كم هو مثير للإعجاب أن تراه يلعب بقميص البايرن."

وتابع "يلعب بصورة مختلفة عن خاميس رودريجيز، لديه رشاقته الخاصة ودومًا يريد اللعب بصورة مباشرة من خلال اللعب بسرعة بتمريرات مزدوجة مع اللاعبين الآخرين."

"تحدثت معه للمرة الأولى في الفترة الأخيرة، وقد قال لي: جيوفاني، أريد تعلم اللغة الألمانية. إنه أمر مهم للغاية، حتى ولو تتحدث الإنجليزية بطلاقة، ولكن الألمانية لغة مهمة. لقد أخبرني أن اللاعبين استقبلوه بحفاوة، إنه فتى جيد."

وأضاف "عليك أن تمنحه الوقت الكافي ثم سيُظهر كم هو مهم المحافظة عليه بصورة دائمة. بالتأكيد سيكون أمرًا رائعًا لو جرت الأمور جيدًا منذ اللحظات الأولى، وبشكل عام لقد أدى بصورة جيدة في بدايته هنا، والأهم أنه تفاعل جيدًا مع الأجواء في ميونخ.

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ثم اختتم لاعب ليون وبوروسيا مونشنجلادباخ السابق "سيصبح لاعبًا حاسمًا لبايرن ميونخ في دوري الأبطال، أظن أن ثنائيته مع ليفاندوفسكي ستتطور أكثر وأكثر، الأمر في حاجة للوقت فقط، إنه لاعب عبقري."

وكان جيوفاني إلبير قد انضم إلى بايرن ميونخ من شتوتجارت عام 1997، وقد سجل خلال 265 مباراة وسجل فيها 139 هدفًا في مختلف المسابقات المحلية والأوروبية.

كما تجدر الإشارة إلى أن كوتينيو قد خاض 10 مباريات رفقة بايرن ميونخ سجل خلالهم هدفين وصنع أربعة آخرين بين الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا.