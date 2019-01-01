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أسطورة السعودية يكشف عن موعد اعتزال القحطاني

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القناص سيودع الجماهير في أجواء مثالية

أخيرًا وبعد طوال انتظار .. كشف أسطورة كرة القدم السعودية سامي الجابر، عن الموعد النهائي لإقامة مباراة اعتزال وتكريم زميله السابق في المنتخب والهلال ياسر القحطاني.

ورغم اعتزال القناص قبل حوالي عام ونصف، تحديدًا في أبريل 2018، إلا أنه لم يستقر على موعد لإقامة مباراة الوداع كما يفعل النجوم الكبار حتى الآن.

لكن صباح اليوم الثلاثاء ، قال الجابر في مقطع فيديو، إن حفل أفضل لاعب في آسيا عام 2007، سيتم في موسم الرياض، المقرر له الشهر المقبل برعاية رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ.

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واكتفى الجابر بالتأكيد أن مباراة تكريم القحطاني ستقام الشهر المقبل، لكنه تعمد وضع علامات استفهام على منافس الهلال في المباراة، قائلاً "من تتوقع الفريق الضيف المشارك في اعتزال القناص؟".

والمعروف أن القحطاني يُعد من ألمع وأشهر نجوم كرة القدم في السعودية في العصر الحديث، وأثبت ذلك منذ ظهوره على الساحة مع القادسية مع بداية الألفية إلى أن علق الحذاء العام الماضي.

ودافع عن ألوان منتخب بلاده في 100 مباراة دولية، كما لعب للزعيم أكثر من 156 مباراة، سجل خلالهم 88 هدفًا، غير أنه فاز مع الفريق بكل البطولات المحلية.

 

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