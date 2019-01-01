أسطورة البرازيل لا يتوقع فوز بلاده بكوبا أمريكا

بعث أسطورة المنتخب البرازيلي روبرتو كارلوس رسالة مُحبطة لمشجعي منتخب بلاده، مفادها باختصار شديد أنه لا يتوقع فوز نجوم السامبا ببطولة كوبا أمريكا، التي ستستضيفها البلاد بعد أيام قليلة.

وأعرب مدافع الريال والإنتر الأسبق عن حزنه الشديد لتعرض مواطنه نيمار جونيور لإصابة سيئة، على إثرها تأكد غيابه عن كوبا أمريكا.

وعندما سُئل عن توقعه لمشوار السيليساو في البطولة، قال لصحيفة "ماركا" الإسبانية "لقد خسرنا جهود نيمار بسبب الإصابة، والآن الأمور بدأت تهدأ من جديد، بالطبع أتمنى أن نفوز بها، لكن من الصعب الفوز في الوطن بسبب ضغط المشجعين عليك".

وعن توقعه للنهائي قال "بالطبع أريد الأرجنتين في المباراة النهائية، ليو ميسي لاعب عظيم، ومن المؤسف بالنسبة له أنه قليل الحظ مع منتخبه، لكن كل اللاعبين القدامى معجبون له كثيرًا".

العمر بالنسبة لهؤلاء مجرد رقم 🙌



▪️ أكبر لاعب يسجل هاتريك بكأس العالم للرجال هو كريستيانو ( 33 عامًا و 130يومًا)

◽️ أكبر لاعبة تسجل هاتريك بكأس العالم للسيدات هي كريستيان (34 عامًا و 35 يومًا) pic.twitter.com/A0Ag2VWJvt — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 9, 2019

وسُئل كذلك "ما نصيحتك لنيمار؟ ليكون سعيدًا. ضروري حل كل شيء في أقرب وقت (قضية اتهامه باغتصاب فتاة برازيلية)، وإذا كان بحاجة للمساعدة، فهو يعرف مكان الوصول إلينا. إنه ملهم المنتخب ولن يكون متاحًا، عندما كنت ألعب كان معي رونالدو الظاهرة، فقط آمل تسير الأمور بشكل جيد ويتمكن المنتخب من تحقيق البطولة".

الجدير بالذكر أن المنتخب البرازيلي سيفتتح مشواره في الكوبا بمواجهة بوليفيا يوم 15 يونيه، ثم فنزويلا على أن يختتم مواجهات المجموعة الأولى بلقاء بيرو يوم 22 من نفس الشهر.