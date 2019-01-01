أسطورة الأرجنتين: لماذا لا يترك ميسي المنتخب؟

ماريو كيمبس أسطورة المنتخب الأرجنتيني يطالب ليونيل ميسي بالابتعاد عن المنتخب من أجل منح الفريق فرصة دون الاعتماد عليه.

فيسبوك تويتر علي رفعت

طالب ماريو كيمبس أسطورة المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة بالابتعاد عن الألبيسيلستي خلال الفترة المقبلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كيمبس وأكد خلالها أن ابتعاد ميسي سيمنح الفريق الكثير من الاستقلالية بعيدًا عنه.

وقال كيمبس: "لسنوات طويلة لم نرى فريقًا يلعب كرة القدم بشكل جيد، والقصة تتكرر في كل عام، لا يمكن أن ترى طريقة لعب أو فريق، لا يوجد أي شيء".

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وأضاف: "ما الذي سيحدث لو خرج ميسي من المنتخب؟ لماذا لا يحصل على بعض الراحة ونشكل فريقًا من دونه، ولنرى إذا كان اللاعبين الذين هم جيدون للغاية مع فرقهم سيتألقوا؟".

وأكمل: "هو يعطي كل ما لديه، ويحاول القيام بكل شيء من أجل تحقيق لقب مع المنتخب، هو الأفضل في العالم والجميع يريد أن يعطيه الكرة، وهذه مشكلة ضعف شخصية لديهم، لا يمكننا أن ننتظر منه حل كل المشاكل أو أن يحمل الفريق كله على كتفه، هذه هي مشكلة الأرجنتين الكبرى".

واختتم: "ميسي من المستحيل أن تجد بديل له، لكن يمكنك أن تصنع فريقًا من دون وجود الأفضل في العالم، حتى لو فشل الأمر سيكون لديك فريقًا بشخصية مستقلة".

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جدير بالذكر أن المنتخب الأرجنتيني كان قد جمع نقطة وحيدة في أول لقاءين بكوبا أمريكا ويختتم مباريات دور المجموعات بمواجهة منتخب قطر.