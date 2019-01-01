أسطورة أرسنال يدافع عن لويز ويمدح تطور جيندوزي

يتفهم صعوبة انضمام البرازيلي من تشيلسي لأرسنال

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أعرب جيلبرتو سيلفا أسطورة أرسنال، عن سعادته بسبب المستوى المبهر للاعب الوسط الفرنسي ماتيو جيندوزي هذا الموسم.

جيندوزي انتزع مركزاً أساسياً بخط وسط أرسنال الأسابيع الماضية، بعد استغلال الفرصة بأفضل شكل ممكن في ظل هبوط مستوى الأوروجوياني لوكاس توريرا.

سيلفا الذي يعتبر من أبرز لاعبي الوسط في تاريخ أرسنال، أبدى رأيه في تطور الفرنسي بالفترة الأخيرة.

وقال البرازيلي:"جيندوزي سنه صغير جداً ويتطور باستمرار، الأمر ليس سهلاً له ولأي لاعب بالمشاركة في سن العشرين بهذا العدد من المباريات".

وأضاف:"أمامه فرصة كبيرة جداً للنضوج والظهور بمستوى أفضل وأثق في قدرته على تحقيق ذلك".

وأما عن مواطنه ديفيد لويز:"مهمته ليس سهلة أيضاً، الانتقال من تشيلسي لأرسنال يضع الكثير من الضغوط عليه، لأن التوقعات تكون مرتفعة".

وتابع:"هو برازيلي ونحن دائماً نساند لاعبينا أينما لعبوا، تسجيله في بورنموث كان مهماً جداً لمنحه المزيد من الثقة".

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يذكر أن أرسنال يعود من فترة التوقف الدولي لملاقاة شيفيلد يونايتد يوم 21 أكتوبر الجاري.