أسرار مُرعبة .. المريسل يكشف رسائل الهريفي لحمدالله وعسيري

الإعلامي النصراوي صب المزيد من البنزين على النار

صب الإعلامي النصراوي عبد العزيز المريسل الكثير من البنزين على النار المشتعلة في النصر، حين كشف عن أسرار مرعبة تخص رسائل وجهها فهد الهريفي لنجمي الفريق عبد الرزاق حمدالله وعبد الفتاح عسيري.

الأيام الأخيرة شهدت معاناة النصر من عدة أزمات، بدأت بالخروج من دوري أبطال آسيا أمام الهلال وتواصلت بخسارة 5 نقاط متتالية في الدوري السعودي ثم تبادل التصريحات بين عبد الفتاح عسيري وأندرسون تاليسكا وأخيرًا الحرب الدائرة بين الجماهير وانقسامهم الواضح حول فهد الهريفي ورؤيته لوضع النادي الفني والإداري.

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النجم السعودي المعتزل اعتاد توجيه انتقادات كبيرة لإدارة النصر وتحركاتها في سوق الانتقالات الأخير، كما شن هجومًا لاذعًا على تاليسكا وطالبه بالقيام بأدواره كلاعب رقم 10 وإلا ليجلس على دكة البدلاء، وقد أحدثت تلك التصريحات انقسامًا كبيرًا خاصة بعد الخسارة أمام الهلال والخروج من دوري أبطال آسيا.

المريسل أكد خلال تواجده في إحدى "مساحات" تويتر أنه صبر كثيرًا على الهريفي ولم يشأ أن يكشف الأسرار لحبه للاعب وقيمته الكبيرة في تاريخ النصر، لكنه لم يستطع الصبر أكثر خاصة أن صاحب الـ56 عامًا "زودها كثيرًا" على حد قوله.

وأضاف "الهريفي تواصل مع حمدالله بداية الموسم الجاري وتحديدًا بعد المباراة أمام ضمك وقال له أن النادي والإدارة لا يحبونه ولا يريدونه في الفريق، وبعدها تحدث مع عسيري وحذره من أن يُصبح تاليسكا النجم الأول للفريق وأن يتفوق عليه".

وقد ربط الجمهور النصراوي بين حديث الهريفي مع عسيري والأزمة التي انفجرت أخيرًا بين الأخير وزميله البرازيلي، والتي كان سببها تصريحات الجناح السعودي حول التفرقة في المعاملة بين اللاعبين المحليين والأجانب في الفريق.

الجمهور الأصفر انقسم حول تصريحات المريسل حول الهريفي ورسائله الصادمة إلى حمدالله وعسيري، حيث رأى البعض أن الأمر صادم جدًا ومن الصعب تصديقه وتقبله من نجم بحجم الهريفي، فيما أكد البعض الأخر لعدم استغراب ذلك من اللاعب المعتزل خاصة أنه كان دائم الحديث عن ظلمه في النادي.

المريسل أخد خلال حديثه مرارًا وتكرارًا استعداده للنقاش مع الهريفي في أي "مساحة" يختارها، مؤكدًا أنه يُرحب بالحديث معه لكنه واثق من رفض الهريفي لذلك.

الهريفي رد فيما بعد على تلك الاتهامات ... الهريفي ردًا على اتهامات المريسل: أقسم بالله لم يحدث، حسبي الله ونعم الوكيل