أسطورة أستون فيلا: صلاح يسقط بسهولة في منطقة الجزاء

أندي جراي أسطورة فريق أستون فيلا ينتقد محمد صلاح ويحذره من تكرار السقوط بسهولة في منطقة الجزاء.

فيسبوك تويتر علي رفعت

حذر أندي جراي نجم فريق أستون فيلا السابق المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي من تكرار السقوط بسهولة داخل منطقة الجزاء.

جاء هذا في تصريحات تليفزيونية أدلى بها جراي ونقلتها على لسانه صحيفة "ليفربول إيكو"، وأكد خلالها أن صلاح أصبح كثير السقوط مؤخرًا.

وقال جراي: "أعتقد أنه على محمد صلاح أن يبدأ في توخي الحذر بعض الشيء في الفترة المقبلة بعد كل ما حدث مؤخرًا".

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وأضاف: "أنا حقًا قلق من كيفية سقوطه بسهولة في الفترة الأخيرة، تحديدًا داخل مناطق الجزاء، ذلك لن يكون جيدًا لو تكرر".

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وكان محمد صلاح قد تحصل على ثلاث ركلات جزاء هذا الموسم رفقة فريق ليفربول بالدوري الإنجليزي نجح في تحويلهم جميعًا لأهداف أمام أرسنال ونيوكاسل وبرايتون.

جدير بالذكر أن محمد صلاح كان قد سجل الهدف الوحيد في فوز ليفربول على نظيره برايتون بالجولة الـ 22 من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه.