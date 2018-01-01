أسامة هوساوي : فُقدان الشغف سبب تمسكي بالاعتزال

أخطر إدارة ناديه في بداية الموسم بأنه سيستمر فقط إلى فترة الانتقالات الشتوية، وعليهم البحث عن البديل المناسب

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف اللاعب الدولي السعودي المعتزل أسامة هوساوي، لاعب الوحدة، عن العديد من الكواليس عقب اعتزال اللعب بشكل رسمي.

هوساوي قال في تصريحات لقناة "العربية"، أنه أخطر إدارة ناديه في بداية الموسم بأنه سيستمر فقط إلى فترة الانتقالات الشتوية، وعليهم البحث عن البديل المناسب.

قائد الاخضر السعودي في كأس العالم روسيا 2018، اكد دخل في نقاش مع حاتم خايمي رئيس الوحدة منذ بداية الموسم حول هذا القرار، لأنه لم يتوقع أن يكون الموضوع جدياً، واحترمت نفسي وتاريخي وانسحبت. اختيارات المحررين ميسي وأوبلاك والفريق المثالي في الدوري الإسباني حتى الآن

من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

كيف يلعب مانشستر يونايتد مع سولشار؟

كم دفع مانشستر يونايتد للتخلص من مورينيو؟

وأوضح لاعب الهلال والأهلي السابق إلى أنه لعب للوحدة بطلب من تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة بعد رغبته في الاعتزال بنهاية الموسم الماضي.

أسامة هوساوي لـ @FilMarma :"لم أكن مجبرًا على الاعتزال.. لكن وصلت لمرحة لم تعد الخسارة أو الفوز تؤثر بي" 🗨️ pic.twitter.com/R3sZtV3lGK — موقع قول السعودي (@GoalSA) December 26, 2018

كما أكد هوساوي أنه كان من الصعب عليه الاستمرار لنهاية الموسم، مشيراً إلى أنه قد افتقد الشغف وأصبح لا يتأثر بالهزيمة وكان لابد من هذا القرار.

وفي نهاية تصريحاته أكد صاحب الــ34 عاماً سعادته بالمسيرة الطويلة، وأنه راضٍ على كل ما قدمه في حياته الرياضية.