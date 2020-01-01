أسامة نبيه: مصطفى محمد أفضل من مروان محسن.. وكنا سنضمه لمنتخب مصر

مصطفى محمد يقدم موسمًا رائعًا

تحدث أسامة نبيه، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، عن الفارق بين إمكانيات مصطفى محمد مهاجم الزمالك ومروان محسن لاعب الأهلي.

مصطفى محمد يقدم موسم أكثر من رائع رفقة الأبيض وساهم في العديد من الانتصارات للزمالك على مستوى جميع البطولات الذي يشارك بها.

ويقدم مروان محسن مستوى متذبذب خلال الفترة الأخيرة مع الأهلي، مما يتعرض بسببه لانتقادات كبيرة من قبل الجماهير الحمراء.

وقال نبيه في تصريحات تلفزيوينة: "مصطفى محمد أفضل من مروان محسن، مهاجم الزمالك هو مستقبل الهجوم وإذا كنت مكان المدير الفني لمنتخب مصر سأستعين به".

وتابع نجم الزمالك السابق: "مصطفى محمد كان قريبًا من الانضمام لمنتخب مصر خلال تصفيات أمم إفريقيا وتصفيات كأس العالم أيضًا".

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وأضاف نبيه: "المدرب الأجنبي يفضل دائمًا المهاجم الذي يقدم أكثر من دور داخل الملعب، ولكن المدرب المصري يفضل المهاجم الذي يتواجد دائمًا داخل منطقة الجزاء".

مصطفى محمد قدم مستوى رائع رفقة المنتخب الأولمبي في بطولة إفريقيا تحت 23 عامًا وتوج بلقب هداف البطولة.