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أسامة نبيه: أزمة حسام غالي تم تضخيمها والجميع انتقدني بسببه

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أسامة نبيه يتحدث عن أزمته مع حسام غالي
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد أسامة نبيه، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، على أن أزمة حسام غالي تم تضخيمها، وأن الأمر ليس كما تم تداوله.

نبيه قال خلال تصريحات إذاعية: "حسام غالي اعترض على طريقة لعب هيكتور كوبر الدفاعية، وعندما لم يجد ردًا، بدأ الدخول في أمور فرعية".

مدرب الفراعنة السابق تابع: "حسام غالي اتهمني بالتدخل في اختيارات اللاعبين، وبعض الأمور التي لم تحدث بخصوص التعامل مع لاعبي الأهلي بالمنتخب".

وأردف: "كنت أدافع بشكل مستمر عن غالي، وعندما هاجم الجهاز الفني، الجميع انتقدني على الفور، بسبب دفاعي عنه".

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واختتم نبيه تصريحاته قائلًا: "الجهاز الفني بالإجماع رفض استمرار لاعب ليس مقتنعًا بدوره مع المنتخب".

وكانت أزمة قد نشبت داخل منتخب مصر، أبطالها حسام غالي وأسامة نبيه وهيكتور كوبر، تسببت في استبعاد اللاعب من صفوف الفراعنة.

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