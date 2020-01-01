أساطير منسية | مصطفى نجم .. فلسطيني اقترب من تمثيل مصر في المونديال

من هو مصطفى نجم أسطورة نادي الزمالك؟

أساطير كثيرة تحملت على عاتقها مسؤولية كتابة تاريخ نادي الزمالك، ولكن الآن قد نتذكر أسمائهم فقط دون معرفة تاريخهم الكبير، أو حتى لا نتذكر حتى الأسماء.

وفي هذا التقرير، سنستعرض سويًا في حلقات أسبوعية، أبرز الأساطير في تاريخ نادي الزمالك المصري.

حلقتنا هذه المرة ستكون مع الأسطورة الفلسطيني مصطفى نجم، لاعب نادي الزمالك خلال فترة التسعينات.

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روى نجم خلال تصريحات لبرنامج 1911 عبر قناة نادي الزمالك، مسيرته منذ البداية، وحتى الاعتزال، حيث قال: "بدايتي كانت مع أهلي غزة، تألقت معه في دورة الضفتين في الأردن خلال فصل الصيف، كنت ضمن اللاعبين الذين شاركوا مع نادي أهلي غزة، وظهرت بشكل قوي جدًا أمام نادي الاتحاد السكندري".

وتابع: "الاتحاد السكندري أرسل دعوة إلى أهلي غزة للمشاركة في الدورة الصيفية التي تنظم في الإسكندرية، والهدف من هذه الدعوة هو متابعتي عن كثب تمهيدًا للتعاقد معي، خاصة وأنهم علموا أن والدتي مصرية".

وأردف: "الاتحاد السكندري تعاقد معي، ونادي أهلي غزة تنازل عن القيمة المادية، خاصة وأن المقابل المادي لم يكن كبيرًا، لأستمر مع زعيم الثغر من 1987 إلى 1990".

وواصل: "الزمالك حاول ضمي من الاتحاد في نهائي كأس مصر 1988، والتي توج بها الفريق الأبيض بعد الفوز على فريقي بهدف دون رد، وظهرت بشكل جيد جدًا".

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واستطرد قائلًا: "تحدث معي الكابتن عصام بهيج المدير الفني للزمالك وقتها للانتقال إلى الفارس الأبيض، واستمريت في القاهرة، وبدأنا في الحديث حول انضمامي إلى الزمالك، ولكن للأسف لم يحدث الانتقال بسبب عقدي مع الاتحاد السكندري".

مصطفى نجم واصل حديثه قائلًا: "انتقلت إلى الزمالك موسم 1990، حيث لعب جورج سعد دورًا كبيرًا في الصفقة، وبدأ مشواري مع الفريق".

واستكمل حديثه: "تعرضت لإصابة قوية جدًا بقطع في أربطة "الكاحل" خلال مباراة القمة الأولى لي مع الزمالك أمام الأهلي، وغبت 6 أشهر على إثرها، وبعدها عدت إلى الملاعب وظهرت بمستوى جيد".

النجم الفلسطيني قال: "عندما جاء محمود الجوهري لتدريب الزمالك، حدث خطأ في تسجيلي، حيث تم تسجيلي كلاعب أجنبي وليس مصري، وتعاقد الزمالك مع لاعب أجنبي آخر، وقرروا الاستغناء عني".

وكشف نجم عن رغبة الجوهري لضمه لمنتخب مصر، حيث قال: "الجوهري كان مقتنعًا بي، وكان يرغب في ضمي لمنتخب مصر بكأس العالم 1990، ولكنه اكتشف أنني فلسطيني، والجميع يعلم هذه القصة جيدًا".

واختتم مصطفى نجم تصريحاته قائلًا: "لعبت في المقاولون العرب ثم الاتحاد السكندري، ثم عدت إلى غزة لعبت موسم واحد، ثم أعلنت اعتزالي كرة القدم نهائيًا".