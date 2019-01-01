أزمة مع فرنسا؟ بايرن يرفض إرسال لوكاس هيرنانديز

ديشان يرغب في ضم اللاعب..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

نفى حسن صالحميدزيتش المدير الرياضي لبايرن ميونيخ إمكانية إرسال لوكاس هيرنانديز مدافع الفريق إلى المنتخب الفرنسي خلال التوقف الدولي.

الأمر ذاته ينطبق على ديفيد ألابا ظهير البافاري ونجم منتخب النمسا، والذي تعرض لكسر في الضلع في مواجهة توتنهام هوتسبر بدوري أبطال أوروبا.

وقال المدير الرياضي عقب مباراة فريقه ضد هوفنهايم:"ديفيد لديه كسر شعري في الضلع، سيفشل في الاختبار الطبي ولن يذهب".

وأضاف:"مثله مثل لوكاس، لن يتم إرساله للمنتخب لأن لديه مشكلة في الركبة. سنخبر المنتخبات بشأن اللاعبين الذين ليسوا في حالة جيدة".

يذكر أن الأمر يعتبر بادرة صراع بين بايرن والمنتخب الفرنسي، حيث أصر ديدييه ديشان مدرب فرنسا على استدعاء اللاعب كما قال أن هيرنانديز نفسه يرغب بالحضور.