أزمة كورونا تجبر برشلونة على التسوق مجانًا من الدوري الإيطالي

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تقارير صحفية إسبانية تؤكد اهتمام برشلونة بالحصول على خدمات اللاعب مارتن دي روون من صفوف أتالانتا.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن وجود اهتمام من قبل فريق برشلونة بالحصول على خدمات اللاعب الهولندي مارتن دي روون من صفوف أتالانتا الإيطالي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن النجم الهولندي أصبح ضمن أولويات برشلونة في الأيام الأخيرة.

وبحسب ما أوضحت الصحيفة فالمدرب الهولندي رونالد كومان هو من طلب الحصول على خدمات اللاعب في ظل حبه لطريقة لعبه في وسط الملعب.

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وعمل دي روون من قبل تحت قيادة كومان في المنتخب الهولندي، خلال فترة قيادة كومان للفريق قبل انضمامه لصفوف برشلونة.

وترى إدارة برشلونة في الصفقة أفضلية على كافة الصفقات التي تفكر فيها بالوقت الحالي، نظرًا للجانب المادي الخاص بها، حيث أن اللاعب لو جاء سيكون مجاني في الصيف المقبل.

ويملك دي روون عقدًا مع ناديه أتالانتا لا ينتهي سوى بنهاية الموسم الجاري، مما يعني أنه من حقه التفاوض والتوقيع مع أي فريق في يناير المقبل.

جدير بالذكر أن دي رون صاحب الـ 29 عامًا يجيد اللعب في مركزي وسط الملعب ووسط الملعب المدافع وخاض سبع مباريات مع فريقه هذا الموسم في الدوري الإيطالي.