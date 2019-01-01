أزمة في ليفربول بسبب العنصرية

النادي الإنجليزي يُدين بعض المشجعين بعد لافتة عنصرية ضد أوريجي

رفض نادي ليفربول لافتة من مشجعيه ظهرت قبل مباراة الفريق في دوري أبطال أوروبا أمام جينك، ظهر في تلك اللافتة مهاجم الفريق أوريجي عاريًا بجوار كأس دوري الأبطال التي فاز بها الفريق الموسم الماضي.

وقد أدان النادي الإنجليزي ذلك الحدث وأكد في بيان أنه يرفضه تمامًا، وجاء في ذلك البيان: "هذا أمر غير مقبول تمامًا بالنسبة لنادي ليفربول، يرفض النادي ويُدين اللافتة العنصرية التي ظهرت في المدرجات قبل إنطلاق المباراة".

و"لقد تم التعامل مع الأمر ببساطة وتم إزالة تلك اللافتة ولكن النادي سينظر في الأمر ويبحث عن مصدر تلك اللافتة من أجل إتخاذ الإجراء اللازم".

موسم مثالي لفخر العرب حتى الآن👑



🗓️ 13 مباراة مع ليفربول

⚽️ 7⃣أهداف

🎯 4⃣ تمريرات حاسمة pic.twitter.com/UIqcHHPjuu — جول مصر (@goaleg) October 23, 2019

يذكر أن ليفربول يسعى للفوز اليوم من أجل التواصل على الطريق الصحيح بعد أن تلقى ضربة قوية بخسارة المباراة الأولى في الأبطال أمام نابولي الإيطالي.