أزمة في برشلونة .. بوتش وفاتي قد يغيبان عن جولة الحسم

ما الذي قد يمنع بوتش وفاتي من خوض الجولة الأخيرة من الليجا؟

يواجه نادي برشلونة أزمة إمكانية عدم الاستفادة من خدمات ريكي بوتش وأنسو فاتي خلال المباريات الأخيرة المتبقية في الدوري الإسباني.

برشلونة يواجه أوساسونا ثم ديبورتيفو ألافيس في آخر جولتين من الدوري الإسباني بحلم تحقيق اللقب وسقوط ريال مدريد.

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ورغم أنّ الفارق نقطة واحدة لصالح الملكي، لكن الأخير لديه فرصة لزيادة الفارق إلى 4 نقاط حينما يواجه غرناطة غدًا، الإثنين.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ كيكي سيتيين قد يواجه أزمة كبيرة في الجولة الأخيرة أمام ألافيس وذلك بسبب احتياج الفريق الرديف للاستعانة بريكي بوتش وفاتي.

فبالرغم من إلغاء دوري الدرجة الثالثة، لكن هناك مباريات إقصائية لتحديد المتأهل إلى الدرجة الثانية، وسوف يواجه برشلونة الرديف نظيره بلد الوليد يوم 19 يوليو بالتزامن مع لقاء النادي الكتالوني أمام ألافيس.

وبجانب بوتش وأنسو فاتي، فهناك أكثر من لاعب يتواجد بانتظام في قائمة برشلونة منذ استكمال المسابقة وعلى رأسهم بينيا ورونالد آراخو وكولادو ومونشو، وقد يضطر برشلونة للسماح لهم بالانضمام إلى الفريق الرديف.

لكن الصحيفة أكدت أنّ نتائج ريال مدريد قد تغير من الموقف، ففي حال خسر البلوجرانا نقاطًا أمام غرناطة وفياريال وتأجيل حسم الدوري للجولة الأخيرة فسوف يستمر بوتش وفاتي في الفريق الأول لمحاولة كسب اللقب.

لكن لو فاز النادي الملكي في المباراتين وحقق اللقب بصورة رسمية قبل جولة من النهاية، فإن المدرب كيكي سيتيين سوف يسمح للشباب بالانضمام لكتيبة الرديف.

جدير بالذكر أنّ فاتي تحصل على بطاقة حمراء أمام إسبانيول ويجب عليه تجنب تكرار الحصول على أي طرد في الفترة المقبلة لتجنب غيابه عن مباريات الرديف.