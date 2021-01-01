أزمة جديدة للملكي في الدفاع .. ريال مدريد يعلن إصابة فاسكيز الصعبة!

نادي ريال مدريد يعلن عن إصابة لاعبه لوكاس فاسكيز في الركبة، وأنباء عن تأخر عودته للملاعب.

كشف نادي ريال مدريد اليوم عن إصابة لاعبه لوكاس فاسكيز نجم الملكي في ركبته اليسرى خلال مباراة الفريق الأخيرة بالأمس أمام برشلونة.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي قبل قليل، وأكد من خلاله أن الإصابة جاءت في الرباط الصليبي الخلفي في الركبة اليسرى.

وكتب النادي في بيانه: "بعد أن خضع لاعبنا لوكاس فاسكيز للفحوصات اليوم عن طريق الخدمات الطبية الخاصة بريال مدريد، تم تشخصيه بإلتواء في الرباط الصليبي الخلفي في ركبته اليسرى، وينتظر التقييم".

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وكان لوكاس فاسكيز قد شارك بشكل أساسي مع ريال مدريد في لقاء الجولة الـ 30 من الدوري الإسباني قبل أن يتعرض للإصابة في نهاية الشوط الأول.

وصنع اللاعب الهدف الأول لصالح فريقه، والذي سجله النجم الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة الـ 13 قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة الـ 43.

وكانت المباراة قد انتهت بفوز ريال مدريد بهدفين مقابل هدف وحيد، حيث تقدم الملكي في الشوط الأول وضاعف النتيجة، قبل أن يحاول برشلونة العودة في الشوط الثاني ويسجل هدفه الوحيد.

جدير بالذكر أن خسارة برشلونة بهدفين مقابل هدف مساء الأمس وضعت ريال مدريد على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة وبشكل مؤقت لحين انتهاء مواجهة ريال بيتيس وأتلتيكو مدريد.