أزمة جديدة.. كيف يدافع فالفيردي بدون مدافعين؟

مع غياب بيكيه وتوديبو وأريخو وعدم جاهزية أومتيتي.. ماذا يفعل فالفيردي في دفاع برشلونة أمام إيبار؟

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

يحل برشلونة ظهر الغد ضيفًا ثقيلًا على إيبار، في مواجهة تقام ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، ولكن ليست هذه هي القضية، الأمر يكمن في ماذا سيفعل فالفيردي مع الأزمة التي تواجهه في هذه المباراة.

في مباراة إشبيلية الأخيرة، حصل بيكيه على بطاقة صفراء سيوقف على إثرها عن المباراة المقبلة، فضلًا عن إصابة توديبو وأريخو، وأومتيني العائد من الإصابة والشكوك حول جاهزيته ما زالت قائمة، 4 مدافعين سيغيبون عن الفريق ولا يوجد لاعب في هذا المركز يعوض هذا النقص.

في قلب الدفاع فالفيردي يمتلك لونجيليه، سيلعب بجواره أومتيتي في حال حصل على التصريح الطبي، على الرغم من الذكريات السلبية التي تحملها هذه الثنائية، حيث استقبل برشلونة 4 أهداف في المباراة الأخيرة التي شارك فيها هذا الثنائي بشكل أساسي منذ بداية اللقاء أمام فياريال.

أما في حالة عدم توفر أومتيتي، فهناك حل آخر بأن يعود إما بوسكيتس وإما فرينكي دي يونج من أجل اللعب بجوار لونجيليه في قلب الدفاع، مع وضع بوسكيتش في الخيار الأول.

في الموسم الماضي أمام جيرونا وضع فالفيردي بوسكيتس كقلب دفاع حين طُرد لونجيليه، وكان هو الخيار المبدأي بالنسبة للمدرب الإسباني.

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أما بالنسبة لفرينكي دي يونج فإنه لعب في مركز قلب الدفاع مع أياكس أمستردام، ومن المعروف عن المدرسة الهولندية أن المدافع يكون بمواصفات مختلفة عن ما يكون موجود في الطبيعي.

الحل الأخير سيكون وضع نيلسون سيميدو كقلب دفاع، وهو سيكون الاحتمال الأقل تجربة، مع وضع سيرجي روبيرتو على الجانب الأيمن كظهير مع دخول الظهير البرتغالي إلى مركز قلب الدفاع.

برشلونة يعاني خارج أرضه هذا الموسم في الدوري الإسباني، حيث لم يفز سوى في مباراة واحدة هذا الموسم خارج أرضه سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا، والضحية في هذه الحالة كان خيتافي، عدا ذلك، فإن برشلونة إما يتعادل أو يخسر، وهو ما يبدو مؤشرًا سلبيًا خاصة مع الغيابات التي يعاني منها الفريق الكتالوني في خط دفاعه.

ومع فارق النقطتين فقط بينه ويبن المتصدر ريال مدريد، سيكون برشلونة أكثر حماسًا من أجل تحقيق الفوز سواء في مباراة إيبار، أو في المباريات القادمة كلها حتى ينجح في حصد أكبر عدد ممكن من النقاط.

الآن برشلونة يفكر فقط في الدوري الإسباني في المواجهات الصغيرة، نظرًا لتأجيل الكلاسيكو والذي كاد يشكل ضربة قوية في صميم المنافسة استنادًا على نتيجته.