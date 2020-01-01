أزمة جديدة تواجه الدوري الإيطالي .. عودة متأخرة وعقود منتهية

تقارير صحفية إيطالية تؤكد أن الدوري لن يعود في الموعد المحدد له بالثالث من أبريل القادم.

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن الموعد المحدد لعودة مباريات الدوري لن يكون دقيقًا بسبب كل حالات الكورونا التي يتم الكشف عنها مؤخرًا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا ريبابليكا" والتي أكدت أن معظم الأطقم الطبية في فرق الدوري الإيطالي غير متفائلة بإمكانية استئناف المسابقة في أبريل المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن وجهة نظر الأطباء في تلك الأطقم ترى أن إجراءات الإغلاق الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الإيطالية ستحتاج لعدة أيام إضافية من أجل أن تبدأ نتائجها في الظهور.

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ومن المتوقع بحسب ما كشفت الصحيفة أن يعود الدوري في الثالث من مايو المقبل بحسب ما ترى الأطقم الطبية، على أن تعود التدريبات قبلها بـ 15 يومًا.

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ويجتمع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الثلاثاء المقبل من أجل بحث مصير الدوريات المحلية، ومن المتوقع أن يؤجل بطولة يورو 2020 مما يسمح بإنهاء الدوريات.

بالرغم من ذلك سيتوجب على الأندية إنهاء الدوريات قبل الـ 30 من شهر يونيو حيث تنتهي عقود عددًا من نجوم الأندية وإعارتهم.

جدير بالذكر أن الدوري الإيطالي ليس الوحيد الذي تم تعليقه في أوروبا مؤخرًا فتم إيقاف الإسباني والإنجليزي والفرنسي والألماني وغيرهم.