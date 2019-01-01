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كأس الملك الاسباني

أزمة قبل الكلاسيكو | ديمبيلي وميسي قد يغيبان عن برشلونة أمام ريال مدريد

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Lluis Gene/AFP
هل يلعب برشلونة الكلاسيكو دون ميسي وديمبلي؟ تعرف على تفاصيل إصابة الثنائي
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

تعرض عثمان ديمبيلي، لاعب برشلونة، إلى وعكة صحية قد تبعده عن المشاركة في التدريبات استعدادًا لمواجهة ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا لينضم إلى ليونيل ميسي في المهددين بالغياب عن اللقاء.

ميسي تعرض لكدمة أمام فالنسيا في الدوري الإسباني مما يهدد تواجده أمام ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إنّ ديمبيلي قد تعافى بصورة نهائية من الإصابة وحضر للنادي صباح اليوم، الأحد، على أن يتواجد غدًا، الإثنين، في التدريبات الجماعية.

وأوضحت الصحيفة أنّ الفرنسي يعاني من حمى وإنفلونزا مما دفع الأطباء لمطالبته بالعودة للمنزل والراحة على أن يتم تقييم حالته الصحية غدًا.

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ميسي سوف يخضع لفحوصات طبية لمعرفة مدى سوء الإصابة وإمكانية المشاركة أمام ريال مدريد.

وكان إيرنستو فالفيردي، المدير الفني للبلوجرانا، قد نفى وجود أزمة في إصابة ميسي مؤكدًا أنّ اللاعب في حالة بدنية جيدة والأمر ليس خطيرًا.

برشلونة لم ينتصر على ريال مدريد في الكلاسيكو بكأس ملك إسبانيا منذ الفوز في "سانتياجو برنابيو" 2-1 في 2012 بربع النهائي.

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