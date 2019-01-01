أزمة الزمالك مستمرة - جينراسيون فوت السنغالي يرفض السفر إلى الإسكندرية

اول مسؤولي الزمالك صباح اليوم أرسال حافلة للنادي السنغالي

ماجد جزر

يبدو أن أزمة نادي الزمالك وضيفه جينراسيون فوت السنغالي مازالت عرض مستمر، بعدما رفض مسؤولي النادي السنغالي السفر إلى الإسكندرية والتمسك بخوض المباراة على ملعب بترو سبورت.

مسؤولي جينيراسيون فوت يتمسكوا بخوض اللقاء اليوم في ستاد بتروسبورت، طبقًا لخطاب الكاف الذي وصل إليهم قبل 10 أيام من موعد المباراة.

وحاول مسؤولي الزمالك صباح اليوم أرسال حافلة للنادي السنغالي من أجل نقله من القاهرة إلى الإسكندرية صباح اليوم السبت.

ويأمل نادي الزمالك في سفر الفريق السنغالي من أجل الاستعداد لمواجهة الفريقين المنتظر أن تجمع بينهما غدًا الأحد في برج العرب بإياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

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وكان أمير مرتضى منصور مدير الكرة بنادي الزمالك قد أكد موافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» تعديل موعد مباراة الفريق أمام جينراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.