أزمة الديون ليست سعودية فقط .. الزمالك: فيفا يُطالبنا بربع مليار جنيه

الوضع المالي للفريق المصري في أسوأ حالاته

يبدو أن أزمة الديون والقضايا المالية الخاصة بالأندية العربية لا تقتصر على السعودية فقط، إذ أعلن نادي الزمالك المصري أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يُطالبه بـ17 مليون دولار ما يُساوي ربع مليار جنيه مصري تقريبًا.

أزمة الديون تُثير الكثير من الجدل في الدوري السعودي حاليًا، إذ بلغ مجموع ديون نادي الاتحاد 140 مليون ريال سعودي فيما النصر 136 مليونًا والأهلي 124 مليونًا، وقد فشلت الأندية الثلاثة في الحصول على شهادة الكفاءة المالية من وزارة الرياضة بسبب تلك الديون، وهو ما سيمنعها من قيد اللاعبين في فترة الانتقالات الصيفية إلا إن قاموا بالسداد قبل الـ21 من أغسطس القادم.

طارق جبريل عضو اللجنة المؤقتة المسؤولة عن إدارة الزمالك أشار خلال تصريحات تلفزية إلى أن الوضع المالي في النادي صعب للغاية، بقوله "تسلمنا النادي في ظل وضع مالي صعب جدًا، أرقام الديون والمستحقات المطلوبة كانت مرعبة".

أضاف "الأندية الكبرى تُنفق يوميًا مليون أو مليوني جنيه مصري، الأموال التي كانت موجودة في البنك والخزنة لم تكن تكفي ليوم ونصف، كما أن مطالب الاتحاد الدولي لكرة القدم وصلت إلى 17 مليون دولار، ما يعني ربع مليار جنيه مصري".

أتم "بعض تلك المستحقات جديد وبعضها يخص قضايا مازالت متداولة والبعض الآخر صدرت فيه أحكامًا نهائية، وقد كلفنا عمرو أدهم وحسين السيد والمحامي نصر عزام ومحامٍ آخر أجنبي لمتابعة هذا الملف بالكامل، نتابع التطورات يوميًا وبدأنا التفاوض مع بعض الأطراف للوصول إلى حلول ودية وفي طريقنا للنجاح".

يُشار إلى أن الزمالك نجح مؤخرًا في تجديد عقد مدافعه الدولي محمود حمدي الونش الذي كان محل اهتمام نادي النصر السعودي.