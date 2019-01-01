أزمات ونتائج سلبية.. هل فقد الزمالك كريستيان جروس؟

جروس رحل عن الزمالك في وقت مهم للغاية في الموسم

يعاني الزمالك المصري منذ رحيل السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للأبيض عقب التتويج بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك عاد لمنصات التتويج الإفريقية بقيادة جروس بعد غياب دام أكثر من 15 عامًا، ليعيد السعادة على أوجه جماهيره البيضاء مرة أخرى.

جروس عقب الرحيل عن الزمالك، تولى تدريب أهلي جدة السعودي للمرة الثالثة في مسيرته التدريبية، ونجح في استعادة بريق الفريق بعدما تراجعت نتائجه.

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من الواضح أن جروس مع التشكيل الحالي للزمالك كان الفريق سيكون له شكلًا مختلفًا خاصًة وأن المدرب السويسري كان يعاني من نقص اللاعبين، وفي الموسم الجاري يتميز الزمالك بتواجد مقاعد بدلاء قوية.

أهلي جدة يحتل المركز الثالث في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، خلف الوحدة صاحب الوصافة بـ24 نقطة والمتصدر النصر برصيد 29 نقطة، ولكن الراقي يتبقى له مباراة مؤجلة مما يعني أنه محتملًا بشكل كبير احتلاله الوصافة.

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الأهلي حقق خلال 12 مباراة 7 انتصارات وتعادل مباراتين وتلقى 3 هزائم، أحرز لاعبيه 23 هدفًا وتلقى 11 فقط.

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