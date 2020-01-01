أزمات لا تنتهي .. جاريث بيل اللاعب الوحيد الذي رفض تخفيض راتبه بريال مدريد

جاريث بيل اللاعب الوحيد في ريال مدريد الذي رفض تخفيض الراتب في الموسم الماضي.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن النجم الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد المعار حاليًا لتوتنهام كان الوحيد الذي رفض تخفيض راتبه مع الملكي في الموسم الماضي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت إذاعة "كادينا سير"، والتي أكدت أن بيل رفض تخفيض راتبه بعد نصيحة من وكيله أكد له فيها أن تلك الخطوة لن تكون في صالح صراعه مع النادي.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب كان الوحيد في صفوف النادي الملكي الذي رفض عملية تخفيض الرواتب، في حين قبل بها جميع زملائه.

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وكان ريال مدريد قد طلب من نجومه تخفيض عقودهم بنسبة 10% لا يتم تعويضها في الموسم الماضي، بعد أن اجتاح فيروس كورونا العالم وتوقفت كرة القدم.

وكانت النسبة سترتفع لحوالي 30% من رواتب الموسم الماضي لو لم تعد كرة القدم بحسب الاتفاق الذي تم إبرامه بين النادي ونجومه.

بالإضافة لذلك تخلى نجوم النادي الملكي عن المكافآت المالية المدرجة في عقودهم وفي لوائح النادي عقب الفوز بالدوري الإسباني.

جدير بالذكر أن بيل كان قد غادر ريال مدريد في الصيف متجهًا لفريقه السابق توتنهام في فترة إعارة ستنتهي غالبًا بعودته بشكل نهائي للفريق.