أزمات برشلونة لا تنتهي .. قلق بسبب أومتيتي وقلة العروض

تقارير صحفية تؤكد أن النادي الكتالوني سيجد نفسه في ورطة بسبب صامويل أومتيتي.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة يعاني في الوقت الحالي من قلة العروض التي تلقاها النجم الفرنسي صامويل أومتيتي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن الفريق الكتالوني لم يتلق أي عروض قوية حتى الآن من أجل رحيل اللاعب.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة النادي الكتالوني لم تتلق حتى الآن العروض المناسبة التي تخيلتها من أجل رحيل اللاعب في الصيف الجاري.

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وكان المدير الفني الجديد للفريق رونالد كومان قد تحدث مع أومتيتي هاتفيًا خلال أيامه الأولى في برشلونة وأخبره إنه خارج خططه في الموسم الجديد.

وعانى أومتيتي من الكثير من التراجع في مستواه خلال آخر موسمين بسبب الإصابة، ولتألق مواطنه كليمون لونجليه لاعب إشبيلية السابق الذي جاء لتعويضه.

وربطت تقارير صحفية اسم اللاعب بالعديد من الأندية مثل لاتسيو ونابولي وروما ووست هام وليستر سيتي وآرسنال، وتوتنهام أيضًا.

جدير بالذكر أن برشلونة يرفض بيع أومتيتي في الوقت الحالي بقيمة أقل من 25 مليون يورو، وهي نفس القيمة التي جاء بها من ليون في 2016.