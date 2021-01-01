أزمات برشلونة المالية تتوالى .. بيانيتش يتسبب في المزيد من الخسائر!

نادي برشلونة لا يتوقف عن الخسائر المالية بعد أسابيع من رحيل الإدارة السابقة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة يعاني ماليًا بسبب مشكلة إضافية ظهرت في الأسابيع الأخيرة سببها البوسني ميراليم بيانيتش.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن أداء النجم البوسني هو السبب الأساسي في تلك المشكلة حيث لم يقدم أفضل ما لديه بعد.

وأوضحت الصحيفة أن الرئيس الجديد للنادي قد يتوجب عليه بيع اللاعب صاحب الـ 30 عامًا في الصيف المقبل لو لم يقدم أوراق اعتماده.

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بيع اللاعب وهو في ذلك المستوى لن يعوض النادي الكتالوني ماليًا عن قيمة انتقاله من صفوف يوفنتوس والتي وصلت لـ 60 مليون يورو، وسيتم اعتبار النادي خاسرًا لـ 15 مليون يورو في كل موسم من المواسم الثلاث المقبلة.

وكان بيانيتش قد شارك مع برشلونة في 25 مباراة هذا الموسم بواقع 1183 دقيقة في كل البطولات وهو أقل من 40% من إجمالي الدقائق المتاحة.

ولم يقدم النجم البوسني مستويات ترقى لتطلعات جماهير برشلونة سوى في مواجهة الفريق أمام يوفنتوس فريقه السابق في تورينو التي انتهت بفوز النادي الكتالوني بهدفين نظيفين.

جدير بالذكر أن عقد بيانيتش مع برشلونة يستمر حتى شهر يونيو من عام 2024 وبشرط جزائي قيمته 400 مليون يورو، بالإضافة لخمسة مليون يورو متغيرات في عقده.