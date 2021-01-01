أزمات النصر تتوالى .. صفقة "مايكون" تلقي بظلالها وغرامة جديدة

النصر يتلقى صدمة جديدة

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن أزمة جديد قد تواجه نادي النصر السعودي خلال الأيام المقبلة تخص صفقة ضم البرازيلي مايكون بيريرا.

النصر ضم مايكون بيريرا بشكل نهائي أغسطس الماضي من جالطة سراي التركي، بعد أن قضى فترة إعارة مع العالمي، استحق على إثرها التواجد بشكل دائم.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية تركية، اليوم الخميس، أن النصر سيتم فرض عليه غرامة مالية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تصل إلى 1.4 مليون يورو بسبب قيمة صفقة ضم مايكون من النادي التركي.

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أشارت التقارير إلى أن الغرامة عبارة عن 1.1 مليون يورو قيمة الصفقة بالإضافة إلى 300 ألف يورو غرامة تأخير دفع قيمة الصفقة التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقد يواجه النصر زيادة جديدة بـ330 ألف يورو بسبب الرسوم المستحقة لوكيل اللاعب وقت إتمام الصفقة بين النصر السعودي وجالطة سراي التركي.

يذكر أن النصر لم يتمكن من الحصول على شهادة الكفاءة المالية من قبل اللجنة المختصة بوزارة الرياضة، بسبب وجود مستحقات على الإدارة متأخرة.