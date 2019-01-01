أزمات الاتحاد تتواصل - داكوستا وبريجوفيتش يطلبان الرحيل

المدافع المغربي رحل عن جدة والمهاجم الصربي يطلب الرحيل.

أزمات الاتحاد صداع في مجلس إدارته، برئاسة أنمار الحائلي، والأمر لا يتعلق بالنتائج السلبية فقط، بل بمشاكل لاعبي الفريق المتتالية.

الاتحاد خسر أمس السبت أمام الفيصلي بهدفين مقابل هدف، بالجولة الحادية عشر، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن المغربي مروان داكوستا مدافع الفريق، غادر مدينة جدة، وترك رسالة إلى إدارة نادي الاتحاد، يطلب فيها بفسخ عقده.

تصرف مروان داكوستا جاء بسبب عدم حصوله على مستحقاته من جانب نادي الاتحاد، ليكرر ما فعله زميله الأرجنتيني فيشيو.

فيشيو قام بفسخ عقده مع الاتحاد، ورحل عن المملكة العربية السعودية، بسبب عدم حصوله على مستحقاته الفترة الماضية.

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وعلى جانب آخر، طلب الصربي ألكسندر بيرجوفيتش، من إدارة الاتحاد الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لاعتراضه على بعض الأمور.

المهاجم الصربي طلب الرحيل بسبب عدم حصوله على مستحقاته، بالإضافة إلى عدم المشاركة مع الفريق خلال الفترة الماضية.

ومن جانبها، ترغب إدارة الاتحاد في تسويق عقدي مروان داكوستا وبيرجوفيتش، وذلك في ظل مطالبات الجماهير برحيلهما.