أزبيليكويتا: نطمح للسير إلى الأمام مع لامبارد

أبرز ما جاء في حوار سيزار أزبيليكويتا مع الموقع الرسمي لنادي تشيلسي

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قال سيزار أزبيليكويتا قائد نادي تشيلسي إنه يشعر بالفخر والمسؤولية في الوقت الحالي بعدما أصبح قائدًا لنادي تشيلسي في الوقت الحالي.

وتحدث أزبيليكويتا في حوار مع موقع تشيلسي الرسمي حول وضعه في الفريق ودوره كقائد ومستقبل النادي والمدرب فرانك لامبارد وما يمثله للجماهير.

وحول ذلك، قال أزبيليكويتا: "لقد عشت سنوات رائعة في هذا النادي، لم أصدق في بداية الرحلة أنني سأصل إلى ما وصلت إليه، أنا سعيد وفخور جدًا باللعب مع هذا النادي لسنوات طويلة"

وأضاف: "الطموحات هنا تتجدد في كل عام، لقد مر العديد من الأساطير على هذا النادي وجميعهم تركوا إرثًا كبيرًا، لقد لعبت مع بعضهم وتعلمت منهم كثيرًا"

وتابع: "جاري كاهيل كان قائد خط الدفاع حتى رحل، وبالطبع رحيله أثر علينا كثيرًا، ولا يمكنني تعويضه بشكل كامل، إنه أيقونة بالنسبة لهذا النادي"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 11, 2019

وحول فرانك لامبارد قال: "هو أسطورة هذا النادي والجميع هنا يعرف قيمته جيدًا، البداية في التدرب معه كانت رائعة وأثق أننا سنحقق معه أشياء كبيرة مستقبلًا"

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يذكر أن سيزار أزبيليكويتا قد انضم إلى تشيلسي عام 2012 قادمًا من أوليمبيك مارسيليا الفرنسي، وتوج مع البلوز بلقبي بريميرليج ولقبين للدوري الأوروبي كأبرز ما حققه مع الفريق.