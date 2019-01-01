أزبيليكويتا: نستخدم تقنية الفيديو بشكل غير صحيح في الدوري الإنجليزي

سيزار أزبيليكويتا نجم دفاع تشيلسي يهاجم طريقة التعامل مع تقنية الفيديو.

انتقد اللاعب الإسباني سيزار أزبيليكويتا مدافع فريق تشيلسي طريقة تعامل حكام الدوري الإنجليزي مع تقنية الفيديو التي تم استخدامها مع بداية الموسم الجاري.

جاء هذا بحسب ما قال في تصريحات صحفية أدلى بها وأكد خلالها أن التعامل مع تقنية الفيديو لديه العديد من الجوانب الأخرى التي يجب النظر لها.

وقال أزبيليكويتا: "لقد كان هناك العديد من الاجتماعات بشأن تقنية الفيديو وهناك شاشة في الملعب من أجل الحكم لينظر فيها ويرى لماذا اتخذ هذا القرار أو لم يتخذه".

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وأضاف: "نحن لا نستخدم التقنية بشكل صحيح، من المفترض أن تساعد الحكام على اتخاذ القرارات الصحيحة فهم بشر في النهاية مثل الجميع".

وأكمل: "الجميع يقع في الأخطاء لكن لماذا لا نستخدم تقنية الإعادة بشكل صحيح، هذه هي وجهة نظري في ذلك الأمر، أتمنى أن تساعد".

جدير بالذكر أن أزبيليكويتا كان قد كوي بنيران تقنية الفيديو في مواجهة ليفربول عندما سجل هدفًا وبدأ في الاحتفال بعد ذلك تم إلغاءه.