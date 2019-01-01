النتائج المباشرة
الدوري الأوروبي

أزبيليكويتا مستاء من استقبال تشيلسي هدفًا من مالمو

التعليقات()
Getty Images
تعرف على تصريحات الإسباني بعد الفوز على مالمو بهدفين لهدف في الدوري الأوروبي
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

عبّر سيزار أزبيليكويتا، مدافع تشيلسي، عن استيائه من استقبال هدف أمام مالمو في ذهاب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي.

تشيلسي انتصر 2-1 في السويد ليقترب من التواجد في ربع النهائي.

وقال الإسباني في تصريحات عقب المباراة: "الخسارة يوم السبت الماضي كانت ثقيلة ولكننا تجاوزنا الأمر والآن نحقق الفوز في بطولة الدوري الأوروبي، ولكننا أهدرنا فرصة انتصار كبير".

وتابع: "لم أكن أتمنى أن يسجل مالمو أي هدف لأن ذلك يمنحهم الأمل. سوف نقاتل للفوز في الإياب أيضًا الأسبوع المقبل".

اختيارات المحررين

مدافع وقائد البلوز أكد أنّ فريقه سيطر على الكرة بصورة جيدة في الشوط الثاني وخلق العديد من الفرص ومع ذلك استقبل هدفًا لا داعي له.

واختتم: "هذه البطولة هامة للغاية، نحن لا نزال في منافسة على الأربعة ألقاب وسوف نحاول حصد كأس الرابطة ضد مانشستر سيتي الأسبوع المقبل".

تشيلسي يعود إلى المباريات يوم الاثنين بمواجهة مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد.

إغلاق