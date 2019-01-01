أزبيليكويتا مستاء من استقبال تشيلسي هدفًا من مالمو

تعرف على تصريحات الإسباني بعد الفوز على مالمو بهدفين لهدف في الدوري الأوروبي

عبّر سيزار أزبيليكويتا، مدافع تشيلسي، عن استيائه من استقبال هدف أمام مالمو في ذهاب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي.

تشيلسي انتصر 2-1 في السويد ليقترب من التواجد في ربع النهائي.

وقال الإسباني في تصريحات عقب المباراة: "الخسارة يوم السبت الماضي كانت ثقيلة ولكننا تجاوزنا الأمر والآن نحقق الفوز في بطولة الدوري الأوروبي، ولكننا أهدرنا فرصة انتصار كبير".

وتابع: "لم أكن أتمنى أن يسجل مالمو أي هدف لأن ذلك يمنحهم الأمل. سوف نقاتل للفوز في الإياب أيضًا الأسبوع المقبل".

تشيلسي لم يعرف طعم الهزيمة خلال آخر 🔟 مباريات في الدوري الأوروبي.



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✔️#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/zK70LhNLTH — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 14, 2019

مدافع وقائد البلوز أكد أنّ فريقه سيطر على الكرة بصورة جيدة في الشوط الثاني وخلق العديد من الفرص ومع ذلك استقبل هدفًا لا داعي له.

واختتم: "هذه البطولة هامة للغاية، نحن لا نزال في منافسة على الأربعة ألقاب وسوف نحاول حصد كأس الرابطة ضد مانشستر سيتي الأسبوع المقبل".

تشيلسي يعود إلى المباريات يوم الاثنين بمواجهة مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد.