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الدوري الأوروبي

أزبيليكويتا: تشيلسي سيخسر هازارد ولست مسؤولا عن مستقبل ساري

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تعرف على تصريحات أزبيليكويتا بعد فوز تشيلسي على أرسنال في الدوري الأوروبي
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أكد سيزار أزبيليكويتا، قائد تشيلسي، رحيل إيدين هازارد عن البلوز رافضًا الكشف عن مستقبل المدرب ماوريسيو ساري.

تشيلسي انتصر برباعية لهدف على أرسنال ليحصد بطولة الدوري الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه.

وقال سيزار في تصريحات عقب المباراة: "خسارة هازارد كبيرة كلاعب وشخص ولعبنا سويًا 7 سنوات وحققنا 6 ألقاب وهي خسارة صديق وأتمنى له حظًا سعيدًا في فترة المقبلة والجميع في النادي يحبه، أتمنى له كل التوفيق">

 

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وتابع: "الأمر لا يعود لي، ماوريسيو ساري مدرب جيد ورغم كل الصعوبات وأنه تولى الفريق في ظروف معقدة ولكن أنهينا في المركز الثالث خلف ليفربول ومانشستر سيتي وحققنا الدوري الأوروبي وخسرنا نهائي كأس الرابطة بركلات الجزاء".

جدير بالذكر أنّ التقارير الصحفية ربطت ساري بتدريب يوفنتوس الموسم المقبل.

 

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