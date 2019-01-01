أزبيليكويتا: الهزيمة من مانشستر لا تعكس مستوانا وهدفنا تحقيق السوبر

تعرف على تصريحات أزبيليكويتا قبل انطلاق مباراة السوبر الأوروبي

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أكد سيزار أزبيليكويتا، مدافع تشيلسي، أهمية بطولة السوبر الأوروبي مشيدًا بتعيين حكم امرأة لإدارة اللقاء.

تشيلسي، بطل الدوري الأوروبي، يواجه ليفربول، محقق دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم، الأربعاء، في لقاء السوبر القاري.

وقال أزبيليكويتا في تصريحات صحفية: "الفوز ببطولة السوبر الأوروبي سوف يكون طريقة عظيمة لبداية الموسم، لقد حققنا بطولات في أوروبا من قبل ولكننا خسرنا السوبر مرتين في 2012 و2013".

وتابع: "الهزيمة من مانشستر يونايتد كانت سيئة للغاية وخاصة وأننا قدمنا شوطًا أول مميز وكنا الأفضل والأكثر سيطرة ولكن في الشوط الثاني استغلوا الأخطاء لتسجيل الأهداف".

وحول حكم المباراة والتي ستكون امرأة للمرة الأولى في تاريخ البطولة، علّق قائد البلوز: "من الهام للغاية أن يكون الحكم امرأة ولكن الأمر لن يشكل فارقًا كبيرًا. سعيد لأننا بدأنا نتخذ خطوات للأمام في هذا الشأن والأمور تتحسن".

من جانبه، علّق بيدرو على الأمر بقوله: "أعتقد أنّه في الماضي كان الأمر صعبًا على الفتيات ولكن الآن الأمور تغيرت وأنا سعيد بذلك".

واختتم: "علينا دخول مباراة ليفربول بعقلية الفوز وبهدف تقديم أفضل ما لدينا وجلب البطولة".

جدير بالذكر أنّ الاتحاد الأوروبي قرر تعيين ستيفاني فرابار لقيادة المباراة.