أزبيلكويتا يرفض التعليق على أزمة "كيبا ساري"

ماذا قال مدافع تشيلسي عقب الخسارة أمام السيتي؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رفض سيزار أزبيلكويتا مدافع تشيلسي التعليق على أزمة حارس مرمى الفريق "كيبا" مع المدرب ماوريتسيو ساري خلال مباراة نهائي الرابطة الإنجليزية، والتي انتهت بالتعادل السلبي ثم حسمها السيتي لصالحه بركلات الجزاء الترجيحية.

ورفض كيبا الخروج من الملعب لإجراء تبديل طلبه مدربه مما أثار الكثير من الجدل، وقد سُئل المدافع الإسباني عن الحادثة فأجاب "لا أعلم ما حدث لأني كنت على الجانب الآخر من الملعب. لذا لا أستطيع التعليق".

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صاحب الـ29 عامًا أشاد بأداء فريقه وقتاله خلال المباراة، لكن مبديًا في نفس الوقت إحباطه بسبب النتيجة وخسارة اللقب بعد لعب 120 دقيقة مرهقة للغاية، مضيفًا "علينا الآن التعافي من لعب 120 دقيقة صعبة للغاية، خاصة مع وجود مباراة أخرى قوية في وسط الأسبوع".

"نحن معتادون على لعب المباريات الكبيرة والقتال على الألقاب، لكننا محبطون لأننا لم نُظهر الاستمرارية في الأداء. علينا الآن أن نركز وننافس على لقب الدوري الأوروبي والتأهل لدوري الأبطال، لذا آمل أن نكون جاهزين لهذا".