أزبيلكويتا: نعد ببذل قصارى جهدنا للعودة لطريق الانتصارات

مدافع تشيلسي يتطلع قدمًا لما تبقى من الموسم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وصف مدافع تشيلسي سيزار أزبيلكويتا ليلة الخسارة أمام مانشستر يونايتد والخروج من كأس الاتحاد الإنجليزي بالصعبة والمخيبة، واعدًا ببذل كل جهد ممكن للعودة لطريق الانتصارات.

وكان الفريق اللندني قد جُرد من لقبه بالخسارة 2-0 أمام يونايتد ليُتوج فترة سلبية للغاية يمر بها مؤخرًا تضمنت السقوط أمام بورنموث 4-0 وأمام مانشستر سيتي 6-0.

المدافع الإسباني تحدث لموقع ناديه الرسمي قائلًا "كانت ليلة صعبة بالطبع. نعلم أن الجماهير تدعمنا دومًا. نحن معتادون في تشيلسي على الفوز بالألقاب ونحن الفريق الأكثر نجاحًا في إنجلترا خلال العامين الأخيرين، لذا كل ما أستطيع قوله أننا سنبذل قصارى جهدنا ونعمل بكل جد للعودة لطريق الانتصارات".

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أضاف "نعلم أن هناك مباراة قادمة في الدوري الأوروبي يوم الخميس، بعدها سنلعب مباراة نهائية أخرى على ويمبلي، بعد أن لعبنا الموسم الماضي نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الدرع الخيرية. نحن معتادون على القتال على الألقاب ولذا نأمل أن تكون ليلة هادئة يوم الخميس وأن نفوز باللقب يوم الأحد".

أتم صاحب الـ29 عامًا مؤكدًا أن مصدر خيبة أملهم الأكبر أمام اليونايتد كان عدم قدرتهم على تسجيل هدف واحد يمنحهم الثقة والدافع للضغط حتى النهاية أملًا في التعديل، مضيفًا "لقد أقصينا من البطولة التي نحمل لقبها ولعبنا مباراتها النهاية العام قبل الماضي أيضًا. نحن ندرك تاريخ البطولة وأهميتها للبلاد والنادي. إنه أمر محبط".