أزبلكويتا وتوموري غير راضيين عن تشيلسي رغم فوزه

نجما البلوز يؤكدان أن تشيلسي في حاجة للتطور أكثر

قال قائد نادي تشيلسي سيزار أزبلكويتا إن تحسين الأداء شرط ضروري إذا أراد لاعبو البلوز التقدم كفريق على مستوى النتائج.

وتأهل نادي تشيلسي إلى دور الـ 16 في كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على هال سيتي بثنائية لهدف في الدور الرابع من البطولة.

وحول ذلك، قال سيزار أزبلكويتا مدافع البلوز إن المباراة التي فاز بها الفريق بصعوبة اليوم تعبر عن العديد من المشكلات الموجودة في تشيلسي والتي ظهرت في الماضي.

وأضاف: "إنها ليست المباراة الأولى التي نديرها بشكل سيء، لقد تعرضنا للعقاب من قبل وكدنا نخرج اليوم لولا أننا نجحنا في تفادي ذلك"

وتابع: "نحن فريق كامل والموسم ما زال طويلًا ولدينا الفرصة لتعويض الإخفاقات الماضية ولكن بشرط أن نتحسن كفريق"

بينما قال المدافع الشاب توموري: "كان بإمكاننا قتل المباراة في الشوط الثاني ولكننا لم نقم بذلك، في الشوط الأول قلنا إننا في حاجة للتماسك"

وأردف: "إنها مباراة وانتهت، علينا أن نستفيد منها، سعيد بالهدف الذي سجلته والذي قاد الفريق للدور المقبل في منافسة عريقة كتلك"

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يذكر أن تشيلسي يحتل في الوقت الحالي المركز الرابع على سلم الترتيب في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تراجع نتائجه مؤخرًا.



