أزبلكويتا مخاطبًا تشيلسي: حافظوا على تقاليد دروجبا ولامبارد وتيري

أزبلكويتا يتحدث عن ضرورة الحفاظ على تقاليد النادي والتي أكد عليها دروجبا ولامبارد وتيري

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث المدافع الإسباني سيزار أزبلكويتا نجم نادي تشيلسي حول ضرورة الحفاظ على قيم النادي والتي وضعها رموزه الكبار.

وكان أزبلكويتا قد حصل على شارة القيادة لتشيلسي منذ اعتزال آخر من تبقى من الجيل التاريخي جون تيري.

وحول ذلك، قال أزبلكويتا إن رموز النادي يحافظون على قيمته ويزيدون عليها سواء كان ذلك في تشيلسي أو في أي نادٍ آخر.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٠ مايو ٢٠١٩

وأضاف: "لذلك يجب علينا الحفاظ على القيم التي أرساها أساطير هذا النادي، تلك التي تحافظ على قيمة تشيلسي أمام الجميع"

وتابع: "أقصد تحديدًا ديدييه دروجبا وجون تيري والهداف التاريخي والرمز هنا فرانك لامبارد، هؤلاء جزء كبير من تاريخ هذا النادي"

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يذكر أن فرانك لامبارد يدرب حاليًا نادي ديربي كاونتي الذي سيلعب المباراة النهائية للملحق المؤهل إلى البريميرليج أمام أستون فيلا الذي يعد جون تيري مدربًا مساعدًا فيه.