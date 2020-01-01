أزارو يبدأ بمبادرة إنسانية للتصدي لفيروس كورونا

لافتة إنسانية رائعة من المهاجم المغربي وليد أزارو.

قدم المغربي وليد أزارو، مهاجم فريق النادي الأهلي المصري، والمعار إلى صفوف الاتفاق السعودي، مبادرة إنسانية، في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها حكومات الدول العربية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

بعض الدول العربية، اتخذت قرارات احترازية، بضرورة التواجد في المنازل، وعدم الخروج في الأماكن العامة والمزدحمة، بهدف التصدي لتفشي فيروس كورونا.

أزارو نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" المبادرة التي بدأ بها، حيث قال:

المزيد من الفرق

"ولأن أحسن تضامن هو أن تساعد بالبقاء في المنزل، أعلن تخصيص مبلغ مالي لأربع عائلات لا معيل لها ولا يمكن أن توفر قوت يومها، إلا بالخروج بحثًا عن العمل".

رئيس الوحدة السابق: "العميد" لقبنا والاتحاد سرقه

المهاجم المغربي تابع: "أرجوا من المشاهير والفنانين مساعدة العائلات في هذه الظروف الصعبة، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا".

وانضم وليد أزارو لصفوف نادي الاتفاق، قادمًا من الأهلي المصري، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، على أن يعود لفريقه بنهاية الموسم الحالي.