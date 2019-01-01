أزارو: سأثبت للجماهير المغربية أنني استحق التواجد في المنتخب

أزارو يعاني من انتقادات كبيرة من جماهير الأهلي المصري

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث وليد أزارو مهاجم الأهلي المصري والمنتخب المغربي، عن استدعائه للمعسكر من قبل وحيد خليلوزيتش المدير الفني لأسود الأطلس.

وكان خليلوزيتش المدير الفني للمنتخب المغربي قد تولى المهمة خلف الفرنسي هيرفي رينارد الذي يقود حاليًا المنتخب السعودي الأول.

وقال أزارو في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "أرغب أن أوجع الشكر للمدرب، أنا ممتن للغاية له باستدعائي للمنتخب في ظل الظروف الحالية".

وأشار أزارو لحملة الانتقادات التي طالته مؤخرًا بسبب تراجع مستواه مع الأهلي المصري وإهدار الفرص في مباريات فريقه مؤخرًا.

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وأضاف: "سأقدم أفضل ما لدي لإقناع جماهير الكرة المغربية أنني استحق هذا الاستدعاء، وشعرت بالإحباط بعد استبعادي من كأس الأمم الإفريقية الأخيرة".

ويواجه المنتخب المغربي نظيره بوركينا فاسو، وديًا، على ملعب "مراكش الكبير"، غدًا الجمعة 6 سبتمبر الجاري، ضمن الأجندة الدولية لأسود الأطلس.